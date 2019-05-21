Журналисты подготовили рейтинг «анти-достижений» Порошенко (видео)

Утверждается, что за время президентства Порошенко его бизнес-партнеры обогатились на миллиарды гривень.

Программа "Гроші" подготовила рейтинг анти-достижений бывшего президента Украины и его окружения.

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Пятое место – это так называемый «Курченко-гейт»: участие ближайшего окружения Петра Порошенко в махинациях окружения беглого Виктора Януковича. В конце марта прокурор Константин Кулик объявил подозрения экс-главе АП Борису Ложкину и заместителю главы администрации президента Алексею Филатову. Следствие считает, что Ложкин, Филатов, а также депутат Григорий Шверк и сам Порошенко помогли олигарху-беглецу Сергею Курченко отмыть свыше 400 млн долларов. Фигурантом дела является и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Четвертое место отдали «Ленинской кузнице» (Кузнице на Рыбальском). Предприятию, которое до недавнего времени принадлежало Порошенко, и подсело на «тендерную капельницу». По подсчетам журналистов, с 2014 по момент продажи в 2018, предприятие прямо или через фирмы-прокладки получило более 3 млрд грн из бюджета.

Третье место – продажа «Кузницы на Рыбальском». Эксперты считают, что Сергей Тигипко заплатил за предприятие 300 млн долларов, однако Петр Порошенко выбрал для продажи актива такой способ, при котором не уплатил в государственный бюджет ничего. Работники завода, которые имели по несколько акций, уплатить 19% от их стоимости.

Второе место получил бизнес-партнер Порошенко Игорь Кононенко. Утверждается, что за последние годы он обогатился за счет государственных недр на миллиарды гривень. В феврале 2018 года фирма с интересным названием «Петро Консалтинг» получила без конкурса спецразрешение на добычу литиевых руд ориентировочной стоимостью в 2,5 млрд долларов.

18 декабря прошлого года Кабмин сделал Кононенко еще один подарок. Фирма «ООО Надра Юзовская», которая входит в сферу влияния депутата, получила разрешение на разработку 15 газовых скважин.

Первое место рейтинга анти-достижений отдали делам еще одного бизнес-партнера Порошенко – Олега Гладковского (Свинарчука) – экс-заместителя секретаря СНБО. С именем Гладковского связано громкое расследование хищений в оборонке, к которому был причастен и его сын.

Впрочем, отмечается, что это далеко не все «успехи» Гладковского. Его корпорация «Богдан» за время президентства Порошенко стала одним из основных выгодополучателей секретных оборонных заказов.

Ярким примером «впаривания» армии лома по цене золота стали скорые от корпорации «Богдан». Половина этих автомобилей поломалась попав на фронт .

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко собирается остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.