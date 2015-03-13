В Днепропетровской области сотрудники ГАИ освободили заложницу

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня, 13 марта, экипаж ГАИ около 14 часов остановил в Новомосковском районе на 229 км автодороги «Знаменка-Луганск-Изварино» автомобиль «Опель-омега» за нарушение Правил дорожного движения. За рулем находился 41-летний житель города Новомосковск Днепропетровской области.

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. «Приблизившись к авто, инспектор ГАИ неожиданно услышал, что женщина на заднем сидении просит о помощи. Ее голова была наклонена вниз, руки связаны, а на голове был черный полиэтиленовый пакет», - отметили в ГАИ, подчеркнув, что правоохранители освободили потерпевшую, а правонарушителей задержали.

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На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу. Во время выяснения обстоятельств 39-летняя женщина рассказала правоохранителям, что около 9 часов утра у подъезда дома, где она живет, на нее напали неизвестные в масках, натянули ей на голову пакет и связали руки и ноги. После чего поместили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении, проинформировали в ГАИ.

Освобожденная заложница, которая живет в Днепропетровске и работает хирургом в больнице города Павлоград, ничего не смогла объяснить правоохранителям относительно мотива похищения, добавили в пресс-службе.

По данным милиции, один из злоумышленников, 40-летний фельдшер станции скорой помощи, а второй - 25-летний солдат по призыву.

Мужчин и потерпевшую доставили в Новомосковский городской отдел милиции для установления обстоятельств преступления. Предварительно установлено, что женщину взяли в заложницы за долги брата, отмечается в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), которая предполагает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение на тот же срок.