Не стало автора стеклянной пирамиды Лувра: какие еще архитектурные шедевры оставил после себя Бэй Юймин (видео)

Бэй Юймин - автор многих футуристических сооружений по всему миру.

В возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.

Он - автор многих красивых сооружений по всему миру. Самым известным творением мастера является стеклянная пирамида Лувра. Она появилась 30 лет назад и претерпела немало критики за свой футуристический вид. Пирамида состоит из 603 ромбовидных и 70 треугольных стеклянных сегментов. Впоследствии парижане ее полюбили, и пирамида стала одним из символов столицы Франции.

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Бэй Юймин также создал небоскреб в Далласе - Фаунтейн-плейс. Он спроектировал здание Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, Зал славы рок-н-ролла в Огайо и еще несколько десятков зданий в разных странах мира.

Теперь память о талантливом архитектора будет жить в его творениях.