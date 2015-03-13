В Артемовске милиция предотвратила теракт (фоторепортаж)
16:08, 13 марта 2015Общество
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В городе Артемовске Донецкой области милиция пресекла подготовку террористического акта.
Террористы намеревались подорвать плотину и вывезти из строя дорогу / www.facebook.com/kivailya
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня в ходе проведения операции сотрудниками ОБОПа Донецкой области, был предотвращен террористический акт в городе Артемовске, найдена взрывчатка", - сказано в сообщении.
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По словам Кивы, террористы намеревались подорвать плотину и вывести из строя стратегически важную дорогу.
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