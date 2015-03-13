В Артемовске милиция предотвратила теракт (фоторепортаж)

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в ходе проведения операции сотрудниками ОБОПа Донецкой области, был предотвращен террористический акт в городе Артемовске, найдена взрывчатка", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Ильичевске задержаны подозреваемые в подрыве одесского офиса «Самопомощи»

По словам Кивы, террористы намеревались подорвать плотину и вывести из строя стратегически важную дорогу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове из-за угрозы теракта отказались от шествия ко дню рождения Шевченко.