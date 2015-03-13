СБУ насчитала более 600 антиукраинских групп в соцсетях

Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава департамента контрразведки СБУ Виталий Найда, пишет Апостроф.

По его словам, в основном такие группы выявлены в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

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«Все эти группы координируются из России или Крыма. Соцсети используются спецслужбами России для вербовки граждан Украины для участия в антиконституционных действиях,– отметил представитель СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ попросили украинцев не пользоваться российскими соцсетями, в частности, ВКонтакте.