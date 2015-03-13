СБУ насчитала более 600 антиукраинских групп в соцсетях
13:20, 13 марта 2015Общество
1726 0
Служба безопасности Украины выявила более 600 антиукраинских групп в социальных сетях.
REUTERS
Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава департамента контрразведки СБУ Виталий Найда, пишет Апостроф.
По его словам, в основном такие группы выявлены в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Читайте такжеСБУ: За агитацию в соцсетях против мобилизации можно получить до 8 лет
«Все эти группы координируются из России или Крыма. Соцсети используются спецслужбами России для вербовки граждан Украины для участия в антиконституционных действиях,– отметил представитель СБУ.
Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ попросили украинцев не пользоваться российскими соцсетями, в частности, ВКонтакте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter