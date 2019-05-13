Убийство Гандзюк: активисты соберутся на всеукраинскую акцию перед инаугурацией

Участники инициативы «Кто заказал Катя Гандзюк?» требуют расследовать убийство активистки.

Активисты инициативы «Кто заказал Катя Гандзюк?» намерены провести всеукраинскую акцию с требованием результатов расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

«Акция состоится 18 мая, в субботу. Да, возможно, это будет день перед инаугурацией нового избранного президента Украины. И вы правильно понимаете, что это не совпадение», - подчеркнули активисты.

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Они призывают всех неравнодушных украинцев выйти на площади своих городов в полдень субботы и задать СБУ и ГПУ, которые уже 9 месяцев ведут расследование, вопрос о заказчиках ее убийства.

«Поставить этот вопрос и новому изранному президенту Владимиру Зеленскому и его будущей администрации, которая сейчас формируется. Мы призываем выйти на площади всех, кто не готов мириться с попытками силовых ведомств слить и замять дело о заказном убийстве, организованном политиками на самых высоких государственных должностях», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Екатерины Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.