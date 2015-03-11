"Спасибо, Путин": на обложке австрийского журнала появились украинские бойцы

23:01, 11 марта 2015
Общество
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Украинские военные, которые в боях на востоке потеряли ноги, стали героями материала австрийского издания biber.

Фото: Marko Mestrovic Photography

Фото украинцев с протезами авторы разместили на обложке издания с заголовком «Спасибо, Путин!», передает Vidia.

В статье журналист Лидия Акрышора рассказывает о судьбе пятерых украинских военных. Их тяжело ранили на Донбассе, в результате они потеряли одну или обе ноги.

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Сейчас бойцы находятся на лечении в австрийском реабилитационном центре - учатся ходить.

Фото: Marko Mestrovic Photography

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