"Спасибо, Путин": на обложке австрийского журнала появились украинские бойцы

Фото украинцев с протезами авторы разместили на обложке издания с заголовком «Спасибо, Путин!», передает Vidia.

В статье журналист Лидия Акрышора рассказывает о судьбе пятерых украинских военных. Их тяжело ранили на Донбассе, в результате они потеряли одну или обе ноги.

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Сейчас бойцы находятся на лечении в австрийском реабилитационном центре - учатся ходить.