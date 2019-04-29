Опера о пожизненно заключенных – попытка привлечь внимание к проблеме - Грановский

Театральное действие «Пенита. Опера» - это попытка привлечь внимание к существующей проблеме: как исключительно по-человечески, так и чисто в юридическом ключе.

В Харькове состоялась премьера оперы «Пенита. Опера». Это история из жизни 4-х пожизненно заключенных женщин, которые находятся в Качановской колонии Харькова. Мероприятие призвано обратить внимание общества на права людей, пребывающих в заключении, отмечает народный депутат Александр Грановский.

Последний известен своей помощью Любови Кушинской, которая после 21 года проведенных в тюрьме вышла на волю. Комментируя в Facebook премьеру оперы, Грановский обратил внимание на сложности, связанные с пересмотром дел пожизненно заключенных: действующее законодательство и сложившаяся судебная практика фактически не позволяют пересмотреть вынесенные приговоры.

«Даже тогда, когда мы с вами в силу объективных причин смело утверждаем, что с течением времени стало очевидно то, что человек невиновен, фактически «войти» в процедуру пересмотра судебного решения невероятно трудно, а такой пересмотр может занять десятилетия. Честно ли это? Сомневаюсь… Мне посчастливилось помочь Любови Кушинской. Мы были полностью уверены в своей правоте. Но прошение о помиловании пришлось подписать лично мне - Кушинская категорически свою вину не признавала и тем самым готова была провести в искомых 4 стенах остаток своей жизни», - говорит Александр Грановский.

По его словам, театральное действие «Пенита. Опера» - это попытка привлечь внимание к существующей проблеме: как исключительно по-человечески, так и чисто в юридическом ключе.

«Я считаю, что попытка оказалась вполне успешной и точно незабываемой», - отмечает депутат.

Александр Грановский пишет, что эмоции и впечатления от мероприятия остались очень смешанными.

«Есть в Украине женщины, получившие пожизненные сроки. В основной своей массе речь идет о тех женщинах, которые действительно совершили тяжкие преступления и осуждены согласно букве закона. Но уверен, почти все женщины, которые оказались в подобном положении, перешли эту черту человечности под влиянием страшных обстоятельств. Те дамы, о которых идет речь, – убийцы. Но ограничиваться таким безапелляционным ярлыком мы не имеем права: убийства совершаются в разном психологическом состоянии, часто при чудовищных обстоятельствах, о которых другие люди и не слыхали», - считает он.

Сегодня Александр Грановский помогает осужденному отцу Татьяны Панасенко. При этом, классический путь пересмотра судебного решения не является приоритетным с юридической точки зрения.