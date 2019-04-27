Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Далее огонь отправится во все регионы Украины.

Впервые в истории объединенной Православной церкви Украины из Иерусалима для верующих доставят Благодатный огонь.

В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представители власти и общественные деятели из всех областей Украины, пишет 24 канал.

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После их возвращения Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловского Златоверхого собора, где его встретит настоятель Православной церкви митрополит Епифаний. Там прочитают Пасхальную службу на восьми языках, в частности французском, английском и греческом.

Далее огонь отправится во все регионы нашей страны, чтобы каждый имел возможность зажечь от него свечу.