Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима
13:25, 27 апреля 2019Общество
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Далее огонь отправится во все регионы Украины.
Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима / фото УНИАН
Впервые в истории объединенной Православной церкви Украины из Иерусалима для верующих доставят Благодатный огонь.
В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представители власти и общественные деятели из всех областей Украины, пишет 24 канал.
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После их возвращения Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловского Златоверхого собора, где его встретит настоятель Православной церкви митрополит Епифаний. Там прочитают Пасхальную службу на восьми языках, в частности французском, английском и греческом.
Далее огонь отправится во все регионы нашей страны, чтобы каждый имел возможность зажечь от него свечу.
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