Митрополит Епифаний отправил на передовую освященные пасхи (видео)

Уже сегодня военные священники поедут с гостинцами на передовую.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отправил на передовую освященные пасхи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Церемония освящения куличей состоялась в Михайловском соборе в Киеве. Уже сегодня все эти гостинцы поедут на передовую. Их забрали военные священники.

«Сегодня мы традиционно освящаем куличи и отправляем туда, на передовую, нашим славным героям-воинам, которые защищают нашу территориальную целостность. Это уже традиционно, каждый год, православная церковь духовно кормит наших военнослужащих, освящает эти приношения на Пасху и разделяет с ними радость», - отметил Митрополит.

Как сообщал УНИАН, Епифаний убежден, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры.