Защита судьи Царевич на очередном заседании вновь попросила о перерыве

Как передает корреспондент УНИАН, это заседание вел Игорь Вишар, который рассматривал дело по отводу второго судьи в деле определения меры пресечения для Царевич. Отвод касался судьи Винницкого городского суда Юрия Ковбасы.

Сначала адвокаты хотели, чтобы на этом заседании присутствовал сам судья Ковбаса, но несмотря на его заявление, где он принял отвод, судья Вишар не удовлетворил это ходатайство.

После этого адвокаты судьи Царевич озвучили следующее ходатайство и попросили перерыв для ознакомления с материалами и журналом предыдущего заседания, которое вел судья Ковбаса. Данное ходатайство судья Вишар удовлетворил и объявил перерыв на полчаса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Винницком городском суде началось заседание по делу судьи Печерского райсуда Киева Царевич. Начал рассмотрение судья Винницкого горсуда Александр Олейник. Царевич выразила недоверие судье Олейнику, а впоследствии и судье, который пришел ему на замену, Юрию Ковбасе.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюка подозревают в том, что они вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.