В Красном Луче боевики отключают украинские телеканалы
13:31, 06 марта 2015Общество
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В г. Красный Луч Луганской области боевики отключают вещание украинских телеканалов.
Были отключены передатчики 2 украинских телеканалов / slon.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На Луганщине в г. Красный Луч, контролируемом боевиками, по требованию оккупантов были отключены передатчики 2 украинских телеканалов», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, 5 марта в 13.00 Херсонщина, Николаевщина и Крым остались без украинских новостей из-за прекращения работы Лучивского филиала Концерна РРТ.
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