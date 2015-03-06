В Красном Луче боевики отключают украинские телеканалы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На Луганщине в г. Красный Луч, контролируемом боевиками, по требованию оккупантов были отключены передатчики 2 украинских телеканалов», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта в 13.00 Херсонщина, Николаевщина и Крым остались без украинских новостей из-за прекращения работы Лучивского филиала Концерна РРТ.