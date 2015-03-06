Из-за нехватки продуктов боевики хотят ввести в Донецке "продуктовые карточки" - Тымчук
09:15, 06 марта 2015Общество
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Боевики считают, что эти карточки помогут справиться с нехваткой продовольственных ресурсов.
REUTERS
В связи с нехваткой продовольственных ресурсов руководством террористической организации «ДНР» рассматривается возможность введения в Донецке «продуктовых карточек».
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Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Ряд "чиновников" от "ДНР" видят в этом единственный выход из создавшейся ситуации", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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