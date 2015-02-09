Экономисты снова предлагают ввести в России продуктовые карточки
В связи с повышением цен в России, произошедшим на фоне падения рубля и западных санкций, экономисты предложили снова ввести в стране продуктовые карточки.
Межрегиональная общественная организация "Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" обратилась в правительство с предложением поддержать социально незащищенные слои населения, выдавая им специальные талоны, которыми можно будет расплачиваться в магазинах. Согласно предложению организации, финансироваться система будет из федерального бюджета, пишет NEWSru.com.
На сайте "Общественного контроля" указано, что . если раньше на пропитание россияне тратили 36-40% дохода, то после резкого роста цен в ближайшие месяцы показатель, скорее всего, превысит 50-60%.
Читайте такжеРосстат уличили в занижении реального роста цен на овощи в России
Разговоры о введении продуктовых карточек в России ведутся еще с 2008 года. С 2015 года начинается эксперимент по внедрению карточек в некоторых регионах России.