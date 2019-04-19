Завтра во Львове будут прощаться с украинским диссидентом Валентином Морозом

Украинского политзаключенного похоронят на Лычаковском кладбище.

Завтра, 20 апреля, на Лычаковском кладбище похоронят украинского политзаключенного, публициста и историка Валентина Мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС.

«Валентина Яковлевича Мороза, политзаключенного, публициста, историка, который скончался 16 апреля, похоронят в субботу, 20 апреля, на Лычаковском кладбище. Сначала в 15.00 час. в часовне на ул. Пекарской, 52, состоится прощание и чин похорон. Затем тело покойного перевезут на Лычаковское кладбище», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Валентин Мороз был участником украинского национального движения. В 60-70-х годах прошлого столетия был дважды арестован за антисоветскую агитацию и отбывал наказание в лагерях. После освобождения путем обмена политзаключенными проживал в Америке и Канаде, где был преподавателем в университетах, в том числе Гарвардском. В 90-х годах вернулся в Украину. С 1997 года жил во Львове и преподавал в Львовском Государственном Университете Физической Культуры.

Как сообщал УНИАН, во Львове на 84 году жизни умер известный украинский историк и диссидент Валентин Мороз.