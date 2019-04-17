Во Львове умер известный диссидент Валентин Мороз

За свою жизнь Мороз дважды был арестован за антисоветскую пропаганду и отбывал наказание в лагерях.

Во Львове на 84 году жизни умер известный украинский историк и диссидент Валентин Мороз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Вахтанг Капиани.

"Несколько часов назад во Львове ушел из жизни один из легендарных борцов с коммунизмом, автор блестящих самиздатовских текстов 1960-1970-х годов Валентин Мороз. На фото - 40 лет назад, через несколько дней после освобождения и выезда на запад держит в руках портрет лагерного товарища Левка Лукьяненко", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Валентин Мороз был участником украинского национального движения. В 60-70-х годах прошлого столетия был дважды арестован за антисоветскую агитацию и отбывал наказание в лагерях. После освобождения путем обмена политзаключенными проживал в Америке и Канаде, где был преподавателем в университетах, в том числе Гарвардском. В 90-х годах вернулся в Украину. С 1997 года жил во Львове и преподавал во Львовском Государственном Университете Физической Культуры.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля умер народный артист Украины Петр Бенюк.