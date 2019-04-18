Харьковский горсовет потратит 750 тысяч гривен на ремонт переговорной комнаты

Только 10 тыс. грн из этой суммы заплатят рабочим.

Харьковский городской совет заказал обустройство переговорной комнаты в административном здании по улице Квитки-Основьяненко, 7.

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Об этом стало известно из системы "ProZorro", передает 057.ua. Мэрии такое обустройство обойдется в 758 тыс. 120 грн.

Как сообщает харьковский сайт, 16 апреля с Владимиром Герасимовым со Змиевского района заключили это соглашение, а закончить работы планируют 23 апреля. Но стартовали роботы еще 1 апреля, то есть немного более чем за две недели до заключения соглашения.

Согласно смете 719 тыс. 948 грн потратят на строительные работы. Из них 10 тыс. 342 грн заплатят за проделанную работу строителям и монтажникам, а в 703 тыс. 163 грн оцениваются некие материальные ресурсы.

Остальные же затраты будут стоить 38 тыс. 172 грн (почти вся сумма - это единый налог).

Как сообщал УНИАН, мэр Харькова во время сессии горсовета выругался, комментируя ситуацию с закупками фруктов для животных городского зоопарка. "Я понимаю, свежее мясо. Только убитый барашек стоит каких-то денег – льву. Но ананас, бл***! Кто может оценить его качество", - сказал он, комментируя ситуацию с завышенными ценами на фрукты для животных из зоопарка.