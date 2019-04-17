"Ананас, бл**ь": мер Харькова выругался из-за цен на фрукты для зоопарка (видео)

Депутат Харьковского горсовета озвучил цены на фрукты для зоопарка, которые он считает завышенными.

Мэр Харькова во время сессии горсовета выругался, комментируя ситуацию с закупками фруктов для животных городского зоопарка.

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк попросил Геннадия Кернеса обратить внимание на ситуацию с закупками фруктов для животных Харьковского зоопарка, озвучив цены, по которым коммунальное предприятие приобретает продукты, передает 057.ua.

По словам Черняка, цены завышены в несколько раз сравнительно с рыночными.

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"Ананас - 350 гривень, мандарины - 95 гривень. Он (ананас - прим.) стоит 360 грн в зоопарке, а в магазине 60 грн. 460 кг ананасов закупается. Яблоко - 35 грн при том, что в любом супермаркете яблоко дороже 15 грн не найти. Груша - 65 грн, лимоны - 110 грн, бананы и апельсины - 95 грн", - рассказал Черняк.

В ответ на это Кернес сказал: "А кому ананас в зоопарке нужен? Кто ответит? Я хочу сделать для наших детей, чтобы они могли посетить место, где бы встречались с природой. Мы объявляли, что вход в зоопарк будет бесплатным - платным будет только вход в океанариум. Если будут такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны - я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей, и будете вы их кушать. Я понимаю, свежее мясо. Только убитый барашек стоит каких-то денег – льву. Но ананас, бл***! Кто может оценить его качество".

Мэр Харькова призвал создать контрольную комиссию по закупке фруктов для животных зоопарка.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата Дмитрия Маринина, который выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.