Первая серия "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам

Первому эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Reuters. Читайте такжеДжордж Мартин о финале «Игры престолов»: не думаю, что будет сильно отличаться от книги (видео) Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях. Напомним, первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Как сообщал УНИАН, первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры.

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