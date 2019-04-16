цей матеріал доступний українською

Первая серия "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам

07:59, 16 апреля 2019
Общество
286 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеДжордж Мартин о финале «Игры престолов»: не думаю, что будет сильно отличаться от книги (видео)

Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Напомним, первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. 

Как сообщал УНИАН, первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Игра Престолов