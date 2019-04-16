Первая серия "Игры престолов" поставила рекорд по просмотрам
07:59, 16 апреля 2019Общество
286 0
Первому эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.
Иллюстрация REUTERS
Около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов».
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеДжордж Мартин о финале «Игры престолов»: не думаю, что будет сильно отличаться от книги (видео)
Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.
Напомним, первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля.
Как сообщал УНИАН, первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter