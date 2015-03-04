Рада примет закон, облегчающий усыновление детей-сирот из зоны АТО

Об этом во время брифинга в Верховной Раде в среду 4 марта заявила народный депутат Ирина Геращенко, – сообщается на официальном сайте Блока Петра Порошенко, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеМИД призывает Россию остановить кампанию по усыновлению крымских сирот иностранцами

«Авторский коллектив внес в Верховную Раду законопроект 2254, предусматривающий усиление защиты детей-переселенцев и детей-сирот из зоны АТО и других регионов, которые потеряли документы. Законопроект предусматривает пути по их скорейшему восстановлению, чтобы они могли быть позже усыновленными и совершенствования режима патронатного воспитания. Это позволит детям, которые в силу обстоятельств временно потеряли семью, остались сиротами, получить новую семью. Учитывая важность этих законопроектов, мы будем настаивать на их скорейшем рассмотрении парламентом уже в марте, чтобы тысячи детей, находящихся в зоне риска, получили дополнительные гарантии защиты», – сказала она.

Депутат отметила, что 5 марта в Британском парламенте, в ближайшее время и в Нью-Йорке, откроется фотовыставка, где будут представлены фотографии украинских художников, которые помогут «донести до мира информацию о страданиях украинских детей и женщин на Донбассе из-за войны России против Украины».

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на конец февраля количество внутренних переселенцев в Украине превысило 700 000 человек.

Как заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Волкер, около 5 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине. К ним относятся как те, кто живет на оккупированных пророссийскими вооруженными формированиями территориях, так и переселенцы.

В ООН считают, что могут оказать помощь 3,2 миллиона из этих людей.