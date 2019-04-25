Чистый четверг 2019: время готовить пасхальные блюда и убирать дом (видео)

Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля.

В Чистый четверг у православных христиан принято обязательно купаться. Однако делать это нужно не вечером, а до восхода солнца.

Также в Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду и перестирать белье.

Читайте такжеЧистый четверг 2019: дата, приметы и традиции

Но главной традицией в Чистый четверг остается выпечка куличей и покраска яиц. В народе существует поверье, что от качества выпечки зависит, каким будет год. Пышные куличи – счастья и благополучия, а тяжелые и непропеченный – обещают сложный год.

Чистый четверг для любого христианина - это символ полного духовного и физического очищения. Главное в этот день - ваш настрой на все хорошее и чистое.