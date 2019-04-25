цей матеріал доступний українською

Чистый четверг 2019: время готовить пасхальные блюда и убирать дом (видео)

09:00, 25 апреля 2019
Общество
199 0

Также в Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду и перестирать белье.

Читайте такжеЧистый четверг 2019: дата, приметы и традиции

Но главной традицией в Чистый четверг остается выпечка куличей и покраска яиц. В народе существует поверье, что от качества выпечки зависит, каким будет год. Пышные куличи – счастья и благополучия, а тяжелые и непропеченный – обещают сложный год.

Чистый четверг для любого христианина - это символ полного духовного и физического очищения. Главное в этот день - ваш настрой на все хорошее и чистое.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #праздник#Пасха#уборка#Страстная пятница