В Украину идет настоящая весна

Завтра в Украине будет переменная облачность. Временами небольшой дождь, в западных областях умеренный, днем в Карпатах местами сильный дождь; только в южной части преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в южных областях и в Крыму до 16°.

На Закарпатье - дождь, днем местами сильный. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

1-2 апреля в Украине ожидается переменная облачность. 1 апреля в Украине, кроме западных областей, дожди, 2 апреля в восточной части и в Крыму небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла (2 апреля в западной половине страны от 1° мороза до 4° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье 0-5° мороза); днем 8-13° тепла, 1 апреля в южной, 2 апреля в западной части до 16° .

На Закарпатье без существенных осадков. Температура ночью 1 апреля 2-7° тепла, 2 апреля от 4° тепла до 1° мороза, днем 11-16° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

3-4 апреля - без существенных осадков, только в западных областях дождь. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем в восточных областях 6-12° тепла; в западных областях 3 апреля 12-18° тепла, 4 апреля снижение температуры на 3-5°; на остальной территории страны 9-15° тепла.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°. 1-2 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 1 апреля дождь. Ночью и утром 2 апреля местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1 апреля 2-7° тепла, 2 апреля от 1° мороза до 4° тепла; днем 8-13° тепла. 3-4 апреля - без существенных осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.