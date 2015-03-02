Харьковский школьник отказался отмечать день рождения, чтобы помочь раненому бойцу АТО (фото, видео)

Выбор Святослава пал на бойца Сергея, который, прикрывая под Углегорском отход товарищей, потерял ногу, пишет 057.

«Мы с мамой по телевизору смотрели новости и увидели, что в Харькове много пострадавших бойцов. Я решил отдать деньги военным, так как это правильно. – рассказал Святослав. – Деньги мне не жалко. Мне бойцов жалко».

Мама Святослава, Светлана объяснил нынешнюю нелюбовь сына к празднованию дня рождения.

«В прошлый его день рождения мы были в «Кристалле». Именно в тот день, когда захватывали ОГА. – Рассказала Светлана. – Мы видели, как мимо нас проносились толпы сепаратистов. Было очень страшно и Святослав это запомнил».

Мальчик очень смущенно говорит на камеру, не любит внимание. Мать Святослава отметила, что решение было исключительно сына, а не их.

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Боец Сергей, которому ребенок передал собранные деньги, рассказал, что теперь видит за кого он воевал.

«Это приятно, это до дрожи пробирает. Мальчик вырастет и станет мужчиной, так как он уже сейчас делает серьезные и взрослые поступки, - отметил Сергей. – Мне через полгода нужно будет делать протезирование, надеюсь, что буду еще ходить».

Вся палата раненных военных решили сделать маленькому патриоту подарок и презентовали Святославу флаг Украины и книгу по истории, с их автографами.

Старший брат Святослава заявил, что последует примеру брата и поможет раненным героям.

«Я братом горжусь, он сделал очень серьезно. Он отказался от празднования, и я откажусь, – рассказал Вова. – Я эти деньги проем или потрачу на игрушки, а нашим военным они помогут лучше. Я уже жду, когда наступит мой день рождения, хочу помочь».

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Святослав отметил, что и в следующие праздники он намерен помогать раненным героям, так как купить игрушки он всегда успеет.