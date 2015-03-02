У ранее судимого жителя Днепродзержинска правоохранители изъяли арсенал оружия

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

«В Днепродзержинске на проспекте Аношкина, был остановлен безработный, ранее судимый 31-летний местный житель с полиэтиленовым мешком белого цвета. Во время осмотра из мешка было изъято более 1,3 тыс. патронов к автомату «Калашникова» калибра 5,45 мм; 5 ручных гранат «Ф-1» и 5 запалов к ним. В дальнейшем, из квартиры злоумышленника было изъято: более 900 патронов к автомату «Калашникова» калибра 7,62 мм; 4 ручные гранаты «Ф-1» с запалами, 2 ручных гранатомета «РПГ-22» и 2 ручных гранатомета «РПГ-26», - сказано в сообщении ОСО.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что на контрольном пункте "Чонгар" на административной границе с аннексированным Россией Крымом украинские пограничники изъяли арсенал охотничьего оружия и боеприпасов у двух граждан Украины.