На пункте пропуска "Чонгар" у двух украинцев изъяли арсенал охотничьего оружия

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, речь идет о 16 единицах охотничьего оружия и почти 2500 охотничьих патронов разного калибра. Арсенал был найден при проверке автомобиля Toyota.

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В сообщении говорится, что на машине двое граждан Украины следовали с временно оккупированной территории Крыма.

При осмотре автомобиля сработала натренированная на поиск оружия служебная собака.