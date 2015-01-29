На пункте пропуска "Чонгар" у двух украинцев изъяли арсенал охотничьего оружия
12:41, 29 января 2015Общество
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На контрольном пункте "Чонгар" на административной границе с аннексированным Россией Крымом украинские пограничники изъяли арсенал охотничьего оружия и боеприпасов у двух граждан Украины.
Пограничники на "Чонгаре" обнаружили у двух граждан Украины арсенал охотничьего оружия / УНИАН
Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, речь идет о 16 единицах охотничьего оружия и почти 2500 охотничьих патронов разного калибра. Арсенал был найден при проверке автомобиля Toyota.
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В сообщении говорится, что на машине двое граждан Украины следовали с временно оккупированной территории Крыма.
При осмотре автомобиля сработала натренированная на поиск оружия служебная собака.
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