В оккупированном Крыму осудили 16-летнего крымского татарина

Крымскотатарского подростка осудили за "надругательство над российским флагом".

В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю "Мировой суд Белогорского района" сегодня приговорил 16-летнего крымского татарина Абдурамана Абдувелиева к шести месяцам ограничения свободы.

Как сообщает Крым.Реалии, подросток осужден по статье 329 Уголовного кодекса РФ "Надругательство над государственным гербом России или государственным флагом России".

По версии российского следствия, Абдувелиев 21 мая 2018 года снял российские флаги с сельсовета села Курское, памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе. Спустя два месяца в районе прошел ряд обысков в связи с этим делом.

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"Остальные ребята, которые были с братом в тот день, выступают или в качестве свидетелей, или в качестве обвинителей. Брат учится в школе, которая находится в Судакском районе. В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу. Потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать", - прокомментировала решение суда сестра подростка Эсма Абдувелиева.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с организацией "Хизб ут-Тахрир".