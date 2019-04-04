"Как при Януковиче" : бизнесмен пожаловался на давление после поста о сыне Гладковского

Бизнесмен Евгений Черняк пообещал обязательно прийти в суд и "не прятаться за адвокатов".

На предприятиях бизнесмена Евгения Черняка начались проверки контролирующих органов после его сообщения в Facebook с обвинением в адрес сына экс-замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского, который фигурирует в расследованиях журналистов о коррупции.

Об этом заявил сам бизнесмен на своей странице в Facebook.

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"Вы все помните резонансный пост о том, что Свинарчук зовёт меня в суд, утверждая, что у него есть честь и достоинство и его мародёрство никак не может этой чести навредить, а мой пост в Facebook точно может! Ровно на следующий день после этого поста в Facebook на всех моих заводах, складах и представительствах начались, внимание, одновременные проверки контролирующих органов. Блокируют отгрузки, проверяют документацию, тянут время. Такого у меня не было со времён Януковича", - написал Черняк.

При этом он пообещал обязательно прийти в суд и "не прятаться за адвокатов".

"Прятаться за адвокатов не буду. Фейсбук - это мой. Его не взломали. Слова это мои. Подтверждаю: Свинарчук, ты подонок, мразь и вор", - добавил Черняк.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Игорь Луценко считает очевидной причастность сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря к коррупционной схеме хищений в Государственном концерне «Укроборонпром».