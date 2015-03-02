Жители поселка, который пострадал во время боев в Дебальцево, до сих пор сидят без света и продуктов

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, Троицкое с начала февраля находилось на постоянной линии огня во время боев за Дебальцево, потому пережило несколько штурмов боевиков с участием танков и российских регулярных войск. Большинство жителей выехали на безопасные территории, сейчас в поселке проживает около 300 человек (в мирное время было более тысячи).

Линии электропередач здесь перебиты, опоры повалены, торговые заведения закрыты, автобусного сообщения нет. Продукты до Троицкого завозят только с гуманитарными грузами.

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«С начала февраля Троицкое нещадно обстреливали из «Градов» и артиллерии, здесь много разбитых жилых домов, есть погибшие среди мирных жителей. Кроме того, боевики разбили каменную православную церковь, построенную еще в 1840 году. Вокруг церкви множество воронок от обстрелов, а некоторые снаряды попали прямо в здание, пробили крышу и взорвались внутри. Алтарь полностью разбит, иконы посеченные осколками, священные книги валяются на земле... Это один из крупнейших православных храмов Луганской области, который пережил две войны - гражданскую и вторую мировую», - отметил Москаль.