Бывшая УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины.

Священный Синод "УПЦ МП" на заседании призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте бывшей УПЦ МП.

Читайте такжеФиларет заявил о необходимости изменения устава ПЦУ

"Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

В "УПЦ МП" считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.