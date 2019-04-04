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Бывшая УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос

09:38, 04 апреля 2019
Общество
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5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии ПЦУ / фото УНИАН

Соответствующее заявление опубликовано на сайте бывшей УПЦ МП.

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"Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

В "УПЦ МП" считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

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Теги: #УПЦ МП#автокефалия УПЦ КП#томос#ПЦУ