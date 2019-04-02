В Харьковской области возобновили работы по укреплению границы с Россией

На границе в Харьковской области участок Золочевского района оборудуют системами видеонаблюдения и контроля.

В Харьковской области возобновились работы и подготовка по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы.

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Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, на границе в Харьковской области участок Золочевского района оборудуют системами видеонаблюдения и контроля, а также прокладывают переходы через сложные или нестандартные участки местности.

Кроме того проводится доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ икорректировка проектных решений.

Кроме Харьковской области, работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов на границе проводятся в Луганской и Черниговской области.