В Винницкой области за два года планируется осуществить полную модернизацию очистных сооружений КП «Винницаоблводоканал»

Масштабные работы по поддержке Мирового банка реконструкции и развития начнутся на очистных сооружениях в Сабарове уже в мае 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Андрей Гыжко.

Напомним, что в области осуществляется реализация совместного с Мировым банком реконструкции и развития проекта, в рамках которого планируется провести комплексную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения г. Виннице.

Соглашение, подписанное в конце прошлого года, станет основой для разработки проектно-сметной и тендерной документации для реконструкции станции водоподготовки и насосной станции города Винница и проведения тендерных процедур.

«Пока практические работы еще не начинались, однако уже идет завершающая стадия окончательных расчетов и согласительных процедур, поэтому уже в мае текущего года начнутся работы в Сабарове непосредственно на очистных сооружениях, стоит отметить, что они достаточно объемные. По результатам международного тендера будет определен наилучшего подрядчика для масштабных ремонтных работ: замены узлов и агрегатов, которые вышли из строя,отработав свой срок с 1965 года. Сумма финансирования данного проекта - 20 млн. евро а срок выполнения таких работ – 2 года»,- сообщил Андрей Гыжко.