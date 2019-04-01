Адвокат рассказал о состоянии прооперированного в РФ военнопленного моряка

Украинцу Василию Сороке передали письма от близких.

У прооперированного украинского военнопленного моряка Василия Сороки спал отек руки.

Об этом адвокат украинца Сергей Бадамшин сообщил на своей странице в Facebook.

«1 апреля состоялись следственные действия с военнопленным моряком Василием Сорокой. По ходу следственного действия нами заявлены соответствующие ходатайства и заявления», - отметил он.

«Главная новость на сегодня - Василий идет на поправку. Отек руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня, после следственных действий, должны были снять швы. Но еще длительное время придется ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся», - добавил адвокат.

Бадамшин также сообщил, что цензура СИЗО «Лефортово» наконец-то пропустила украинцу письма от близких.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта Сергей Бадамшин заявил, что украинскому моряку Василию Сороке, получившему ранение в руку во время захвата украинских кораблей в районе Керченского пролива, сделали операцию.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

22 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с назначением российским следствием психиатрической экспертизы военнопленным украинским морякам.

Денисова напомнила, что задержанные моряки являются военнопленными, поэтому они защищены III Женевской конвенцией, запрещающей проведение таких экспертиз.