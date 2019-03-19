Военнопленного украинского моряка Сороку прооперировали - адвокат

Во время российской атаки украинских кораблей в Керченском проливе Сорока получил ранение руки.

Военнопленного украинского моряка Василия Сороку, получившего ранение во время российской агрессии в Керченском проливе, прооперировали.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали! Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за отсутствия необходимой медицинской помощи Василию Сороке могут ампутировать руку.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиу «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».