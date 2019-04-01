"Забирай своего дятла и вали": у здания ЦИК обругали матом российского журналиста (видео)
Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского телеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter телеканала. На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.
Как сообщается, физического насилия не было, с репортером все в порядке.
В РФ "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
Такое иногда случается во время прямого эфира.— Телеканал Дождь (@tvrain) 31 марта 2019 г.
(В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2
Как сообщал УНИАН, в воскресенье у здания ЦИК собралось несколько сотен молодых людей.