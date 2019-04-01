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"Забирай своего дятла и вали": у здания ЦИК обругали матом российского журналиста (видео)

04:47, 01 апреля 2019
Общество
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Из-под ЦИК матом прогнали российского журналиста / скриншот

Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского телеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter телеканала. На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и  в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.

Как сообщается, физического насилия не было, с репортером все в порядке.

В РФ "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал УНИАН, в воскресенье у здания ЦИК собралось несколько сотен молодых людей.

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Теги: #выборы президента Украины 2019