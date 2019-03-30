В Одессе открылся международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада"

В этом году на фестивале впервые в качестве приза будут вручать статуэтку, сделанную в виде клоуна.

В Одессе сегодня открылся девятый международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада".

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Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония открытия состоялась в Доме клоунов.

В мероприятии приняли участие конкурсанты, хедлайнеры, члены жюри, в числе которых сын знаменитого киноактера Чарли Чаплина – звукорежиссер Юджин Чаплин.

По словам организатора "Комедиады-2019" Яны Делиевой, в фестивале принимают участие 115 клоунов и мимов из 15 стран: Японии, Германии, Латвии, России, Беларуси, Италии, Венгрии, Испании, Израиля, Польши, Канады, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Украины.

Международное жюри состоит из 15 человек.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, различные шоу, представления, участие в карнавальном шествии 1 апреля и т. д.

Юджин Чаплин представит фильм своего знаменитого отца The Kid ("Малыш").

Также во время церемонии открытия была презентована статуэтка, которая с этого года является официальным призом фестиваля. Автор изваяния – известный одесский скульптор Михаил Рева. Сделанное из бронзы изваяние представляет собой фигурку клоуна, "костюм" которого украшает галстук-бабочка, на голове - шляпа.

Фестиваль продлится по 1 апреля включительно. Его участники во время Юморины примут участие в карнавальном шествии, а на основной сцене под "открытым небом" представят лучшие номера "Комедиады".

Справка УНИАН. Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада" впервые состоялся в Одессе в 2011 году. Его инициаторы и организаторы - театр "Маски-шоу" и "Дом клоунов" во главе с народным артистом Украины Георгием Делиевым.