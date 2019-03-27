Массовые обыски в оккупированном Крыму: ФСБ задержала уже 16 крымских татар

Кроме того, российские силовики задержали 5 человек, пришедших поддержать татар, дома которых обыскивают.

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе уже 16 крымских татар.

Об этом сообщается на странице общественного объединения «Крымская солидарность» в Facebook.

По данным активистов, задержали и увезли в отдел УФСБ г. Симферополь Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Акима Бекирова, Биляла Адилова, Рустема Сейтхалилова, Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртазы, Алима Керимова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтаптиева, Яшара Муединова, Шабана Умерова и Ризу Изетова.

Кроме того, российские силовики задержали 5 человек, пришедших поддержать татар, дома которых обыскивают.

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На данный момент обыски по нескольким адресам продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проводятся обыски как минимум в 25 домах крымских татар, несколько человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».