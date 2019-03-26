Магнитные бури в марте: когда обрушатся на Землю и как защититься (видео)

В дни магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности.

В конце марта на Землю обрушатся магнитные бури. Их пик придется на 27 и 28 число.

Незначительные магнитные колебания возможны 24, 26 и 29 марта. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.

Календарь магнитных бурь

Отметим, что, согласно шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса G1 способны влиять на энергетические системы и космические аппараты.

Особенно осмотрительными в период магнитных бурь следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как отметила врач-терапевт Елена Пузанова, в дни магнитных бурь не стоит задерживаться на работе, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.

Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды.

Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.