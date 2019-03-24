Криптовалюта, рэкет, отрезанные пальцы: Луценко рассказал подробности о раскрытой в Украине наркосети (фото)

По словам главы ГПУ, прокуроры и следователи не спят третьи сутки.

Двадцати организаторам мощной сети распространения наркотиков, раскрытой ГПУ и СБУ, избрали меры пресечения.

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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«20 организаторов наркосети получили надлежащие предохранительные меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд - в 349 млн залога, 4 - арест без права залога. Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится», - отметил он.

Генпрокурор назвал разоблачение сети самой результативной антинаркотической операцией ГПУ и СБУ. По его словам, задокументирована и задержана разветвленная организацию общей численностью до 1000 участников, которая торговала наркотиками с помощью интернета и мессенджеров.

В ходе обысков изъято оружие, наркотики, и около 10 миллионов долларов наличными.

«Организаторы создали сеть наркокурьеров, закладчиков, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах. Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отрубанием пальцев», - указал Луценко.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители разоблачили транснациональную преступную организацию, что с 2014 года продавала наркотики и психотропные вещества за криптовалюту в сети Интернет и мессенджере Telegram на десятки миллионов долларов США.