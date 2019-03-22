В Одессе суд арестовал четверых мужчин, выбросивших гражданина Финляндии в окно многоэтажки

Одесситы вымогали у иностранца 2 тыс. долл. за неразглашение личной информации о чести и достоинстве.

Приморский районный суд Одессы арестовал злоумышленников, выбросивших гражданина Финляндии со второго этажа.

Как сообщили УНИАН в суде, следственный судья накануне рассмотрел ходатайство следователя, согласованное с прокурором об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четырех лиц.

Последние подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189 и ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, совмещенное с насилием, опасным для жизни или здоровья человека.

Следствием установлено, что подозреваемые требовали у пострадавшего крупную сумму денег за неразглашение личной информации о чести и достоинстве. «Однако после того, как потерпевший указал на то, что у него нет денег - его выбросили с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома, в результате чего он получил значительные телесные повреждения», - сообщили в суде.

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Как отмечается, судья принял решение об удовлетворении ходатайства в отношении трех лиц и применил против них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Четвертый злоумышленник отправлен под домашний круглосуточный арест.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержаны четверо злоумышленников, выбросивших гражданина Финляндии со второго этажа жилого дома. По словам 36-летнего потерпевшего, злоумышленники требовали у него 2 тыс. долл. за неразглашение личной информации о чести и достоинстве. По неофициальным данным, за неразглашение информации о том, что потерпевший якобы является приверженцем нетрадиционной половой ориентации. Между ним и вымогателями произошла драка, во время которой его выбросили с балкона. В результате потерпевший получил перелом обеих пяток. Все участники происшествия - местные жители в возрасте от 19-ти до 44-х лет.