Убийство военного под Харьковом: суд арестовал всех подозреваемых

Мотивом для убийства военнослужащего стали деньги.

Чугуевский городской суд избрал для всех подозреваемых в убийстве военнослужащего меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеНа Харьковщине нашли мертвым военнослужащего по контракту

Об этом сообщил заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Евгений Довжич, передает sq.com.uа.

Тело 26-летнего военного-контрактника с многочисленными колото-резаными ранами нашли в лесополосе недалеко от военной части 16 марта.

По предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих знакомых ребят в возрасте от 15 до 18 лет.

Мотивом убийства стали деньги. Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить парня. Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом девушка отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами. Расправу учинили двое парней (16 и 18 лет), а самый молодой снимал фото и видео убийства.

После убийства у погибшего забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.

Двоим непосредственным исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК), а парень, который снимал - в соучастии (ч.5 ст.27 п . п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК).