«Газ Украины» из-за неполучения рекламных услуг понес убытки на 11 млн. грн.

Дочерняя компания НАК “Нафтогаз Украины” «Газ Украины» из-за неполучения рекламных услуг понесла убытки на сумму 11,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по материалам этого управления и Управления по борьбе с организованной преступностью в г. Киеве Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Как отметили в пресс-службе, злоупотребляя властью, этот руководитель заключил ряд соглашений с предприятиями, которые должны были осуществить рекламные услуги, однако работы не проводились и рекламные услуги не предоставлялись.

Директор этого ООО задержан до избрания для него меры пресечения.