"Скандально известный друг Кличко": журналисты рассказали, кто обогатится на реконструкции Шулявского моста

Тендер с нарушениям разыграли между собой компании, связанные со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, которого называют "другом" мэра Кличко.

Страшный сон столичных водителей стал реальностью: в Киеве перекрыли Шулявский мост. Трехлистную развязку, которая должна появиться вместо "уставшего" моста, критиковало множество экспертов и активистов.

Как говорится в сюжете программы "Гроши", в финал тендера на строительство новой развязки вышло две компании, одна из которых не имела необходимых приложений к договору аналогичных работ, но все равно была допущена к тендеру.

Тендер с нарушениям разыграли между собой компании, связанные со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, которого называют "другом" мэра Кличко.

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При этом с увелечением сроков строительства развязки увеличивались и суммы, которые планируют потратить на мост. 600 миллионов, которые озвучивались на тендере переросли в 1,5 миллиарда, говорится в сюжете.

На портале использования публичных средств указано, что уже выделена треть суммы от планируемых 600 миллионов.

За прошлый год «Северноукраинский строительный альянс» получил 227 млн грн аванса. Именно эта компания фигурировала в журналистском расследовании про хищение денег во время строительства военных арсеналов.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Воля народа" в парламенте Максим Микитась угодил в скандал, после того как стало известно, что он не задекларировал наследство стоимостью почти 36 миллионов гривень.

Летом 2018 года стало известно, что развязку на Шулявке за 600 миллионов будет строить помощник нардепа Микитася. Победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала его фирма ООО «Северноукраинский строительный альянс».

Максим Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации «Укрбуд».

Самый скандальный проект «Укрбуда» – жилой комплекс «Солнечная Ривьера» на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водозащитной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен быть парк. Против «Ривьеры» выступили и представители Украинской греко-католической церкви, потому что на стенах их храма, расположенного неподалеку от строительства, начали появляться трещины.

Заместители городского головы Киева признали: по крайней мере два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как «Солнечной Ривьеры», так и корпорации «Укрбуд».

В августе 2017 года «Схемы» зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Впрочем, Микитась не видит в этом факте конфликта интересов.

«Я же народный депутат, а не застройщик. О застройке не общаемся. А про социальные проекты мы общались. Мы подготовили один социальный проект. Не строительный. Памятник», – пояснил Микитась журналистам, которые встретили его возле Администрации президента в декабре 2017 года. В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе.

Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обвала моста являются пожары, которые произошли ранее возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда городской голова, аварийным мост признан не был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.