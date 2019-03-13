В Конгрессе США призвали ввести санкции против причастных к убийству Немцова

Американские конгрессмены осуждают сокрытие режимом Путина фактов о преступлении.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (нижняя палата Конгресса) призывает американское правительство ввести санкции против заказчиков, организаторов и исполнителей убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом говорится в тексте поддержанного законодательного акта H.Res.156.

За документ проголосовали 416 членов Палаты представителей, один был против.

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"Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и сокрытие убийства Бориса Немцова, который работал над продвижением демократии в России", - говорится в документе.

Конгрессмены настоятельно призывают правительство США к его взаимодействию с властями России поднимать вопрос убийства Немцова и подчеркивать важность привлечения организаторов и заказчиков преступления к ответственности.

Также конгрессмены поддерживают усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее Парламентской ассамблеи по инициированию наблюдения за официальным расследованием в РФ убийства Немцова.

"Палата представителей призывает правительство Российской Федерации дать возможность провести беспристрастное международное расследование убийства Немцова и взаимодействовать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы в расследовании этого дела", - говорится в документе.

Конгрессмены призывают государственного секретаря США и министра финансов использовать свои полномочия в соответствии с двумя законами Магнитского, чтобы определить заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Немцова и ввести санкции против них - заморозить активы и запретить получение американской визы.

Как сообщал УНИАН, Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов действуют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь убитого Жанна Немцова назвала преступление нераскрытым.