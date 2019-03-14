"Вы плохо себя ведете": в Чернигове охранники Порошенко вырвали у журналиста плакат с вопросом президенту (видео)

Об инциденте на митинге президента в Чернигове рассказал журналист.

Журналист Евгений Куксин на митинге Петра Порошенко в Чернигове поднял плакат с надписью "А что там Свинарчук?", после чего к нему подошли охранники президента.

Читайте такжеЦена агитации: сколько стоят президентские гонки

Об этом Куксин написал на своей странице в Facebook. "Вы себя плохо ведете, - срывают этот же плакат охранники президента и выталкивают меня с площади", - рассказал об инциденте журналист.

"Вопрос "А будет ли сидеть Свинарчук-Гладковский?", об уровне "неслыханной свободы слова" и так далее можно не поднимать. И так все понятно", - добавил он и опубликовал видео, как к нему подходит охрана Порошенко.

Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко в Житомире после выступления под крики "Позор!" от националистов рассерженно встречался с "силовиками". Как рассказали сотрудники в Министерстве внутренних дел, 11 марта досталось и заместителю председателя Нацполиции Александру Фацевичу, и руководителю Нацполиции в Житомирской области Вячеславу Печененко.