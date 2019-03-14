"Моя прекрасная няня" Заворотнюк показала новорожденную дочь (фото)
14:26, 14 марта 2019Общество
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47-летняя звезда поделилась с поклонниками снимком новорожденной дочери.
Instagram Анастасия Заворотнюк
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая снова стала мамой в 47 лет, поделилась с поклонниками снимком новорожденной дочери.
Фото она опубликовала в Instagram.
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В кадре также запечатлен папа девочки, фигурист Петр Чернышов. Счастливая семья позирует возле окна в лучах солнца.
"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!", - подписала снимок актриса.
Как сообщал УНИАН, Анастасия Заворотнюк снова стала мамой.
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