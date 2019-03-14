День числа Пи: сегодня во всем мире отмечают математический праздник

В честь числа Пи 14 марта читают хвалебные речи о его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без Пи, пекут и едят "пи-рог" ("Pi pie").

Сегодня, 14 марта, во всем мире отмечается неофициальный праздник в честь математической константы - числа Пи.

Число Пи – математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру. Точное значение этого числа в десятичной системе записать невозможно, но с появлением компьютерных технологий его удалось рассчитать с невероятной точностью – сейчас его значение известно с точностью до десяти триллионов знаков после запятой.

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А вот мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвёл 70 000 знаков после запятой за 9 часов 27 минут.

Отмечать эту знаменательную дату придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 - и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926…

Из года в год этот ученый, провозглашенный Принцем Пи, возглавляет праздничное шествие в стенах музея. Выглядит это следующим образом:

Обычно празднуют в 1:59:26 дня (в 12-часовой системе), но придерживающиеся 24-часовой системы считают, что в этот момент время 13:59, и предпочитают отмечать праздник ночью.

В этот день читают хвалебные речи в честь числа Пи, его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без π, пекут и едят «пи-рог» («Pi pie») с изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, пьют напитки и играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические головоломки и загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.

Примечательно, что в этот же день родился Альберт Эйнштейн — создатель теории относительности и умер Стивен Хокинг — выдающийся физик-теоретик.