Получить загранпаспорт за один день можно будет только в Киеве

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что через месяц-полтора в Киеве можно будет получить загранпаспорт за один день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в субботу в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.

По его словам, недавно проведенный эксперимент во Львове показал, что технически возможно оформлять загранпаспорт гражданам в течение одного дня только в Киеве.

«Мы действительно готовы будем через месяц-полтора выдавать (паспорта – УНИАН) за 3-5 и за 3-10 дней, а за один день – только в Киеве», - сказал он.