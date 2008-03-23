Получить загранпаспорт за один день можно будет только в Киеве
04:39, 23 марта 2008Общество
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Когда? Знает Луценко
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что через месяц-полтора в Киеве можно будет получить загранпаспорт за один день.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в субботу в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.
По его словам, недавно проведенный эксперимент во Львове показал, что технически возможно оформлять загранпаспорт гражданам в течение одного дня только в Киеве.
«Мы действительно готовы будем через месяц-полтора выдавать (паспорта – УНИАН) за 3-5 и за 3-10 дней, а за один день – только в Киеве», - сказал он.
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