МВД о прослушивании возле офиса Зеленского: советуем СБУ проверить профессионализм своих работников

Силовикам не следует допускать, чтобы их тайную работу раскрыли, говорят в Министерстве.

В Министерстве внутренних дел Украины ответили на обвинение СБУ в срыве спецоперации с прослушкой, которая проводилась возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители объяснили, что полиция прибыла на вызов по адресу вул. Белорусская, 26 из-за сообщения о нахождении неизвестных лиц на крыше дома. На место прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа, которая обнаружила на крыше подозрительную технику.

"После проведения предварительного осмотра специалистами выяснилось, что это специальная техническая аппаратура для дистанционного аудио-визуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или же частными лицами в противоправных целях", - говорится в официальном сообщении МВД.

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В Министерстве отметили, что для них стало неожиданностью сообщение СБУ об уведомлении о проведении тайных оперативных мероприятий Службой по указанному адресу.

"К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4-го марта СБУ проводит по постановлению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - указано в тексте.

Также в МВД подчеркнули, что ни Министерство, ни Нацполиция не вмешиваются в работу "дружественного правоохранительного органа специального назначения" , а СБУ, в свою очередь, посоветовали проверять качество работы своих сотрудников.

"МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач размещения специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защиту которой, согласно закону, обеспечивает Служба безопасности Украины", - подытожили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, 4 марта полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания. Позже депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что аппаратуру для прослушивания, которую нашли под офисом Зеленского, без содействия СБУ достать невозможно. 4 марта СБУ подтвердила, что аппаратура их, но прослушивали они не кандидата в президенты. МВД сбушники обвинили в срыве тайной спецоперации.