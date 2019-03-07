"Это шедевр!": дочь Сумской взволновала сеть мокрым фото в купальнике

Пикантное фото дочери актрисы Сумской взбудоражило Instagram.

Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина взволновала своих подписчиков в Instagram горячим фото в купальнике.

Судя по всему, девушка проводит отпуск у моря, откуда публикует в личном микроблоге пикантные пляжные фото.

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На свежем фото 29-летняя Антонина, дочь Сумской от первого брака с актером Евгением Паперным, позирует в купальнике под струей воды из душа.

Под фото появились восхищенные комментарии подписчиков Антонины. Они назвали снимок шедевром.

«Как волнительна ты в последнее время!», «фотка правда шедевр», — пишут в комментариях.

Примечательно, что это не первый пикантный снимок на странице девушки за последнее время. В целом же подобным контентом Антонина радует своих читателей редко.