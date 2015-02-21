Порошенко: Сейчас армия имеет наивысший уровень доверия населения за все годы независимости

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на встрече с активом Запорожского региона.

«Украинской армии доверяют 74% украинцев. Вчера я просмотрел последние данные социологических исследований, свидетельствующих об этом. Это самый высокий показатель доверия к армии за всю историю Украины», - сказал Порошенко.

Читайте такжеУкраина больше всего нуждается в оружии для обороны, а не для нападения - ДещицаКак сообщил УНИАН, сегодня, 21 февраля глава государства прибыл в Запорожскую область с рабочим визитом, в рамках которого представил нового председателя Запорожской ОГА Валентина Резниченко. Президент возложил цветы к памятному знаку героям революции, открытому около облгосадминистрации накануне – в день памяти Героев Небесной сотни, а также посетил госпиталь для военнослужащих.